Die neue Welt im Kleid der alten

"Mama, was ist ein Mobiltelefon?“ fragte mich jüngst meine Tochter. Einiges an Entwirrung war nötig, um meine Verwirrung über die Frage und die Verwirrung meines Kindes über meine Verwirrung aufzulösen. Ist doch logisch, was ein Mobiltelefon ist, dachte ich mir. Aber in der Welt einer Neunjährigen kommt ein Telefon quasi nur noch in der mobilen Variante daher. Kabel, fixer Standort und ein Telefon für die ganze Familie? Erzählungen aus grauer Vorzeit.

Reste aus dieser grauen Vorzeit findensich aber noch vielerorts in der nunmehr zeitgemäßen Variante. Denn das Telefon-Icon zeigt selbst auf dem Smartphone nach wie vor einen sehr in die Jahre gekommenen Telefonhörer. Und das ist bei weitem nicht das einzige Beispiel dafür, wie ein (nahezu) schon obsoletes Ding seinen Nachfolger in der digitalisierten Welt darstellt. Das Foto-Icon auf dem Smartphone sieht wie eine analoge Kamera aus. Das Symbol für „speichern“ ist nach wie vor eine Floppy Disc, der bereits mehrere Generationen an Speichermedien nachfolgten.

Viele Beispiele für Skeuomorphismus

Beginnt man einmal darauf zu achten, springen viele Beispiele ins Gesicht. Gelöschte Daten werden in einem Papierkorb verschoben, das Uhren-Icon stellt eine analoge Uhr mit Zeigern dar. Die Anzeige, wie voll ein Akku noch ist oder ob gerade geladen ist, könnte viele Darstellungen haben. Eigentlich würde eine Zahl reichen. Stattdessen wird der Akku-Ladestand als Batterie dargestellt. Der Warenkorb beim Online-Shopping sieht wie ein Einkaufswagerl aus, das Licht am Smartphone wird durch das Symbol einer Taschenlampe repräsentiert. Das Logo vieler Email-Provider ähnelt einem Briefkuvert, YouTube wurde zu Beginn grafisch mit einem alten Fernseher dargestellt. Die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Dieses Phänomen hat einen - nicht besonders wohlklingenden - Namen: Skeuomorphismus. Laut Wikipedia eine eine Stilrichtung, bei der Objekte in ihrer Gestaltung die Form eines Gegenstandes nachahmen, ohne dass diese durch ihre Form begründet ist. Einfacher formuliert: Etwas Neues sieht so aus oder wird so dargestellt, wie das Ding, das es ersetzt. Retrochic also. Das Phänomen ist ganz und gar nicht neu, auch der Luster an der Decke, dessen Lichter Kerzen nachempfunden sind, ist ein Skeuomorph.

Designs entfernen sich von ihren Ahnen

Der Skeumorphismus im Smartphone-Design überbrückt die Kluft zwischen physischer und digitaler Welt. Es macht den Umstieg von der alten Art, Dinge zu tun, auf die neue Art leichter. Die Designs und Symbole auf dem Smartphone werden aber immer abstrahierter, entfernen sich immer mehr von ihren Ahnen - mit denen sie auch immer weniger gemein haben. Wer vieles nur aus der digitalen Welt kennt, braucht zudem die Brücke nicht. Für alle anderen ist es ein durchaus noch tröstlicher Anker, dass die neue Welt manchmal im Kleid der alten daherkommt.

Autorin Barbara Eidenberger