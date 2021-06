Ihre Fanartikel sind in jedem Supermarkt zu haben, ihre Gestalten prangen auf Coca-Cola-Flaschen und – wie könnte es in Belgien anders sein – auf Schokoladepackungen und Bierdosen. Die Rede ist von der belgischen Fußball-Nationalmannschaft, die ihren Spitznamen von den feuerroten Trikots hat. Die Fluglinie "Brussels Airlines" hat sogar einen Airbus in Höllenrot und mit dem Logo, dem roten Dreizack auf gelbem Grund, gebrandet.