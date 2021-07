Noch bevor die EURO in ihre entscheidende Phase geht, ist sie nach dem Aus von historisch großen Fußball-Nationen wie Frankreich, Deutschland oder auch den Niederlanden für viele schon gelaufen. Ich denke, dass dieses Turnier jetzt mental, also im Kopf und nicht in den Beinen entschieden wird. Auch wenn viele Spieler überspielt sind, machen diese drei Extra-Partien jetzt auch nicht mehr den Unterschied aus. Deshalb schließe ich auch eine ganz große Sensation mit einem überraschenden Titelträger