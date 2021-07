Es ist ein würdiges Finale dieser Fußball-Europameisterschaft. England gegen Italien – da kann das Fußballherz nur höher schlagen. Wie so oft in diesem Turnier wird es ein enges Spiel geben. Die Italiener würde ich schon aufgrund der Spielweise als das "Team der Herzen" bezeichnen. Bei den Engländern ist hingegen vieles Kopfsache und strategischer ausgerichtet. Wenn man nach Vorteilen in diesem ausgeglichenen Duell sucht, dann sehe ich diese aufseiten der Engländer. Der Heimvorteil: