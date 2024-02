Tägliches Pendeln mit Öffis hinterlässt seine Spuren

"Ich bin keine Busfahrerin", sagt mein Gegenüber und lächelt mich breit an. "Okay", denke ich mir. Das hatte ich jetzt aber auch nicht angenommen. Die Frau sitzt ja an der Kasse eines Supermarktes. Wobei es natürlich schon sein könnte. Zusätzliches Standbein und so. Sie wissen schon. Aber nein, die Kassiererin ist also nicht Buslenkerin im Zweitberuf. Warum sie mir das jetzt erzählt, erschließt sich mir zwar momentan nicht. Aber die Menschen erzählen mir ja oft einen Schwank aus ihrem Leben.