Ironie des Schicksals

Neulich - genaugenommen am vergangenen Freitag - hielt ich mich für besonders schlau. Anhaltender Schneefall, glatte Straßen, zahlreiche Unfälle im ganzen Land. Sogar in Linz blieben Busse hängen, etliche Haltestellen konnten nicht mehr angefahren werden. Ich war zu sehr in Recherche zum und schreiben an einem Artikel über das Schneechaos auf den Straßen vertieft, als dass es mir gleich aufgefallen wäre. Erst nach und nach dämmerte mir: Wenn der Spätdienst hier im OÖN-Newsroom beendet wäre,