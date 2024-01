Die Rückkehr der Höflichkeit

Ich könnte Ihnen an dieser Stelle vieles berichten. Von Öffi-Fahrplänen, in denen Riesenlöcher klaffen, wenn man einmal eine Verbindungen abseits der Zeiten zwischen 7 und 8 in der Früh oder 16 und 17.30 Uhr braucht. Oder Verbindungen, bei denen man rund 2 Stunden unterwegs ist und damit mehr als doppelt so lang wie mit dem Auto. Und dann auch noch zu spät dort, wo man hin wollte.