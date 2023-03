Die Führerscheinfrage

„Haben sie dir den Führerschein gezupft?“ Ich dürfte wohl recht irritiert dreinschauen aufgrund der Frage, denn die Bekannte, die mich gerade in flagranti an der Bushaltestelle erwischt hat, schiebt umgehend die Erklärung hinterher: „Mit dem Bus fahren doch nur die, die noch keinen Führerschein haben. Oder keinen mehr.“

Ich weiß noch gar nicht, worüber ich mich mehr wundere – dass sie mir ein gar so wildes Leben zutraut, das in Führerscheinabnahmen gipfelt, oder die generelle Annahme, dass kein Mensch im Besitz eines Führerscheins je ein öffentliches Verkehrsmittel besteigen könnte –, da kommt auch schon meine Mitfahrgelegenheit in Sicht. Die Entscheidung bleibt mir somit erspart, die Antwort ebenso: „Naja, ich muss dann eh wieder weiter, goi“, sagt die Bekannte noch schnell und eilt davon, als hätte sie Sorge, es könnte am Ende jemand denken, sie fährt Bus. Da muss man schon aufpassen, goi. Einmal an der Haltestelle gesehen, kann der Führerschein schon weg sein laut Gerüchteküche, so schnell kannst du gar nicht „Öffentliches Verkehrsmittel“ sagen.

Heute, knapp eineinhalb Jahre später, denke ich noch gerne zurück an diese Episode aus meinen ersten Tagen als Öffi-Nutzerin. Ich sitze im Bus und lehne mich entspannt zurück, während wir gerade am Stau von Puchenau bis Linz vorbeirauschen, da fällt mir ein: Ich könnte doch der Bekannten kurz whatsappen. Um diese Zeit ist sie meist Teil des Staus. Und die Frage mit dem Führerschein, die haben wir ja nie geklärt.

Renate Stockinger wurde von der begeisterten Autofahrerin zur begeisterten Öffi-Nutzerin. Mit einem Augenzwinkern blickt sie in ihrer wöchentlichen Kolumne auf die kleinen und größeren Geschehnisse des Alltags in Bus, Bim und Bahn.

Renate Stockinger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger