Anfänger, Profis und die breite Masse dazwischen

Aktuell, also zu Beginn der Sommerferien, bin ich mit vielen Anfängern unterwegs. Die erkennt man auf den ersten Blick. Woran? An der Platzwahl. Denn Platz ist natürlich nicht gleich Platz in so einem Bus. Vorwiegend Menschen um die 20, plus/minus ein paar Jahre, sind es, die jetzt den Bus bevölkern. Darum tippe ich auf Ferialpraktikantinnen und -praktikanten. Unsere Fahrstrecke und deren Gegebenheiten jedenfalls sind ihnen offenbar so unbekannt wie mir ihre Gesichter.