Normalerweise wird in der Münchner Allianz-Arena die FC-Bayern-Hymne "Stern des Südens" rauf- und runtergespielt. Heute ist die bayerische Landeshauptstadt eher der "Stern des Nordens". Zumindest wenn es nach Generalkonsul Enrico De Agostini geht, der in der "Gazzetta dello Sport" meinte: "München wird nicht umsonst als die nördlichste Stadt Italiens bezeichnet." Und das hat nicht nur damit zu tun, dass einst Luca Toni die Fanherzen höherschlagen lassen hat oder in den schicken