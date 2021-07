Italiens Elferdrama gegen Spanien und der Mostdipf

Irgendwann kurz vor der Europameisterschaft 2008 in Österreich hat mir mein Freund Luciano in Udine ein Treffen mit Antonio "Toto" di Natale verschafft. Bei uns ist der Stürmer, der in seiner langen Karriere mit Empoli und Udinese nur zwei Klubs angehörte, eher unbekannt. In Italien hingegen ist er ein Held und bei den Gegnern immer gefürchtet gewesen.