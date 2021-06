Im Gänsemarsch geht es hinein in den Wald – ganz ohne Geschnatter, "hörts und riechts einfach", sagt Fritz Wolf zu den knapp 20 Volksschulkindern, die heute zu ihm in seinen Wald gekommen sind. Der 72-Jährige geht vor, bewegt sich in Schlangenlinien über den weichen Waldboden, steigt über bemooste Baumwurzeln. Und noch etwas sollen die Volksschüler tun – einen Gegenstand mitnehmen. Es soll etwas Besonders sein, etwas, das sie nicht kennen.