Wohin Oberösterreichs Wohnbau 2024 steuert

1 Was ist 2023 in der oberösterreichischen Wohnbaupolitik gelungen, was nicht? 2 Was wird 2024 umgesetzt werden bzw. was fordern Sie für 2024? 3 Wie beurteilen Sie die Entwicklung von Mieten, Preisen und Zinsen? Die Antworten der Wohnbausprecher finden Sie hier: Josef Rathgeb, Wohnbausprecher ÖVP: 2023 war ein erfolgreiches Wohnbaujahr. Unser Ziel, die Neuerrichtung von 1500 geförderten Wohneinheiten, wurde mit knapp 2000 weit übertroffen. Damit liegen wir bundesweit vorne, wie auch bei