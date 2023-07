Wie wohnen Sie, Herr Christian Brunner?

Es ist einfach passiert", sagt Christian Brunner über sein Zuhause am Sammerhof am Kampesberg. Brunner, der sich in den vergangenen Jahren mit seinen Edelbränden einen Namen gemacht hat, hat mit seiner Partnerin Ulli Reisenberger den von ihren Großeltern geerbten Hof inmitten des bewaldeten Hügels in der Gemeinde Kirchham im Bezirk Gmunden wieder aufgebaut.