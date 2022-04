Sie betreten abgewohnte Appartements. Sie lassen ihren Kennerblick durch Einfamilienhäuser schweifen, in denen manchmal die Oma ihres Auftraggebers ihre letzten Jahre verbracht hat. Und sie geben diesen Immobilien ihren Charme zurück. Oder sie richten neu erbaute Mikro-Wohnungen so geschickt her, dass sich potenzielle Käufer vorstellen können, dass in wenig Raum viel Platz stecken kann. Denn die Immobilien sollen verkauft werden – und zwar schnell. Die Rede ist von "Home Stagern".