Wie ein Hammerherrenhaus in Spital am Pyhrn gerettet wurde

Pension sei Dank! Denn hätte nicht der Ruhestand dem Liebhaber alter Gemäuer und historischer Gegenstände, Jörg Mayer, die Zeit geschenkt, dann hätte es an einem sonnigen Hang in Spital am Pyhrn düster für die Geschichtsschreibung ausgesehen. Dort drohte nämlich einem Hammerherrenhaus aus dem 15. Jahrhundert der Abriss.