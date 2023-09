Wenn der Kunde ohne Makler um Mitternacht die Wohnung anschaut

Wirklich alles online zu erledigen, scheint auch in der Immobilienbranche möglich. Damit sind nicht nur Anfragen per E-Mail oder die Buchung eines Besichtigungstermins gemeint. Unternehmen wie Trovato in Wien zeigen vor, wie Miet- und sogar Kaufinteressenten selbst alles, sogar die Besichtigung, erledigen, ohne je einen Makler von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. "Die Idee ist in der Pandemie entstanden", sagt Anita Körbler, Gesellschafterin der im Oktober 2021 gegründeten Trovato GmbH,