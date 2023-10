"Wackelt die Bauwirtschaft, bebt der gesamte Standort"

Der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie schlägt Alarm. Die Bau- und Immobilienwirtschaft befinde sich "in einer Abwärtsspirale, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben", sagt Verbandsobmann Robert Schmid. Zur Stein- und keramischen Industrie gehören in Österreich 300 Mitglieder mit 4,5 Milliarden Euro Gesamtumsatz und 13.874 Beschäftigten (per Ende Dezember 2022).