Umfrage: 85 Prozent der Mieter würden gerne im Eigentum wohnen

Eigentum ist die gewünschte Wohnform in Österreich. Das zeigt eine Umfrage des Gallup-Instituts im Auftrag von Raiffeisen Immobilien. 1000 Landsleute wurden dafür im April befragt. 85 Prozent der Befragten, die derzeit in Miete leben, sehen Wohneigentum als ideale Wohnform. Neun Prozent nennen Miet-, sechs Prozent Genossenschaftswohnungen. Wohnt man zur Miete, so ist für drei von vier Personen das finanzielle Motiv ausschlaggebend. Man würde also lieber in Eigentum wohnen, 75 Prozent der