Top-Apps für Bauen und Einrichten

Egal ob man ein Haus ganz neu baut, ein bestehendes renoviert oder einfach Eigenheim oder Mietwohnung neu einrichten möchte: Hausbauern und Einrichtern stehen heute eine Vielzahl von Apps und Computerprogrammen zur Verfügung. Einrichten ist gerade in diesem Sommer, in dem viele coronabedingt keine größeren Urlaube planen, sehr gefragt.

Die Möglichkeiten reichen von der virtuellen Begehung des erst zu errichtenden Hauses über digitale Hilfen beim Möbel- und Küchenkauf bis hin zur Hilfe bei der Suche nach der Wandfarbe und bei der Gartengestaltung. Wir geben einen Überblick über nützliche Anwendungen – zwei erfolgreiche Betriebe sind in Linz zu Hause.

Das Möbelhaus in der Hosentasche

Passt die Couch auch wirklich in mein Wohnzimmer? Und an welcher Wand platziere ich am besten mein neues Bücherregal? Antworten auf solche Fragen versucht Roomle zu geben. Das Linzer Unternehmen wurde 2014 von Albert Ortig gegründet, 25 Mitarbeiter sind mittlerweile beschäftigt. Sitz ist in der Linzer Tabakfabrik.

Roomle hat es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe einer App den Möbelkauf möglichst einfach zu machen: Mit der Fingerspitze wird der Grundriss gezeichnet, die Lieblingsmöbel werden in den Plan übernommen. Mit dem sogenannten "Roomle Configurator" lassen sich Regale, Schränke und andere Produkte wie gewünscht ändern: Konfigurieren ist sowohl bei Farbe, Material, Länge, Höhe und Breite als auch bei erweiterbaren Elementen, etwa bei Laden, Türen und zusätzlichen Sitzelementen, möglich. Mehr als 11.000 planbare Möbel sind im Katalog enthalten. Mithilfe von Augmented Reality kann man die Wunschmöbel auch live im Raum erleben.

Der Konfigurator funktioniert sowohl am Desktop als auch auf mobilen Geräten.

Eine rote Wand?

Die Wände rot zu streichen, ist das wirklich eine gute Idee? Die ideale Wandfarbe zu finden ist schwer, oft scheitert man daran, sich vorzustellen, wie die Farbe im Raum und im Zusammenspiel mit den Möbeln wirken wird. Hier hilft die App "Paint Tester", sie ist kostenlos und nur in englischer Sprache verfügbar. Interessierte müssen nur ein Foto vom Raum anfertigen und die gewünschte Farbe auswählen, dann erscheint das Zimmer umgehend in neuem Anstrich – und zwar ohne vorher einen Pinsel in die Hand genommen zu haben.

Küchen planen

Viele Küchenstudios und -hersteller bieten ihren Kunden bereits eine Planungssoftware, mit der man sich vor dem Kauf ein möglichst umfassendes Bild von Gestaltung, Funktionalität und Design der Küche machen kann. Der "Küchenatlas" (kuechen-atlas.de) ist ein kostenloses webbasiertes Browserprogramm für jene, die sich noch nicht fix auf einen Anbieter festlegen wollen.

Es sind keine Downloads und Anmeldungen notwendig. Interessierte können die Raummaße eingeben und in der 3D-Ansicht nach Lust und Laune experimentieren.

Haus in der Planungsphase begehen

Wie gestalte ich den Gang vom Wohnzimmer in die Küche? Und soll ich mein Haus modern oder im Landhausstil einrichten? Fragen wie diese stellen sich die meisten Hausbauer schon vor dem Baubeginn. Das Linzer Unternehmen Mox VR hilft seinen Kunden bei der Gestaltung ihres Traumhauses: Die Gründer Benjamin Mooslechner und Michael Fox haben eine App für Einfamilienhäuser entwickelt, die digitale Rundgänge im künftigen Eigenheim ermöglicht – obwohl dieses noch gar nicht errichtet ist. Der virtuelle Rundgang soll eine effizientere Planung ermöglichen.

Der Plan des Hauses wird an Mox übermittelt. Der Kunde muss die App installieren und bekommt nach erfolgter Zahlung eine Virtual-Reality-Brille zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls im Angebot: der "Mox VR Hauspark", laut eigenen Angaben der weltweit größte virtuelle Musterhauspark.

Sämtliche auf der Plattform dargestellten Häuser können virtuell betrachtet und erlebt werden. Möglich ist dies sowohl am Smartphone als auch auf dem Tablet.

Pflanzen, Bäume

Selbstverständlich können nicht nur Häuser, sondern auch Gärten virtuell geplant werden: Hier können Größe, Form und Gelände angegeben, Zäune und Mauern hinzugefügt, Pflanzen und Sträucher platziert und ein Sprinklersystem geplant werden. Ein Beispiel für solche Apps ist "My Garden" von Gardena. Außerdem gibt es den "GartenPlaner" von OBI oder das 3D-Gestaltungsprogramm "Virtual Garden", mit dem man den Traumgarten auf dem PC erschaffen kann: Das Ergebnis kann man sich in 3D ansehen. Virtual Garden gibt es nur auf Englisch.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at