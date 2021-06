Das Wetter spielt heuer bis dato noch nicht so richtig mit: Die Nachfrage nach einem Swimmingpool im eigenen Garten ist aber dennoch ungebrochen hoch: "Die Leute investieren ihr Geld in ihr Zuhause und in den Garten", sagt Veronika Weissenecker. Sie ist beim Edelstahlpool-Bauer Polytherm in Weibern (Bez. Grieskirchen) für das Marketing zuständig. Rund 150.000 private Pools gibt es in Österreich (Aufstellbecken nicht mitgerechnet).