So wohnt Österreich: 48 Prozent im Eigentum, 102 Quadratmeter Fläche

Wie wohnt Österreich? Die Statistik Austria beantwortet diese Frage in ihrem Bericht "Wohnen 2022" mit den aktuellen Zahlen zum Immobilienmarkt. Es gibt 4,07 Millionen Wohneinheiten mit Hauptwohnsitzen in Österreich. 48 Prozent davon sind in Eigentum, 43 Prozent in Miete, neun Prozent sind sonstige Wohnformen (zum Beispiel Betriebswohnungen). Die durchschnittliche Wohnfläche beträgt 102 Quadratmeter, 2,19 Personen wohnen im Schnitt in einem Haushalt. Die Wohnzufriedenheit beträgt 8,4 auf einer