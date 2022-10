Kindgerechte Modernität

Fragt man Jonas, was ihm an diesem Haus besonders gefällt, nennt er spontan den Turnraum, "weil man da turnen kann." Aus Sicht Erwachsener ist es nicht leicht, mit Kindern über Architektur und deren Qualitäten zu sprechen. Jedoch ist es ein gutes Zeichen, wenn diejenigen, für die ein Kindergarten gebaut wird, diesen mit bestechender Selbstverständlichkeit in Besitz nehmen.