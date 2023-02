Vonovia-Zentrale in Bochum: Zum Konzern gehören in Österreich die Buwog und conwert.

Trotz hoher Wohnungsnachfrage steigt Vonovia in diesem Jahr auf die Bremse: Deutschlands größter Immobilienkonzern stoppt alle für heuer vorgesehenen Neubauprojekte. Grund sind die steigenden Baukosten und Zinsen. Zu Vonovia gehören in Österreich Buwog und conwert. Beteiligt ist das Unternehmen auch an der Gropyus AG.