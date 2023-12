Hundeverbot, Ausmalgebot: Diese 7 Dinge sollten Mieter wissen

4,07 Millionen Hauptwohnsitze gibt es in Österreich. 42 Prozent davon wurden laut Daten der Statistik Austria 2022 in Miete genutzt. In Oberösterreich liegt der Mietanteil bei 36 Prozent. Fragen des Mietrechts betreffen eine Vielzahl von Menschen. Grundsätzlich ist vorab immer zu klären, ob das Bestandsobjekt dem Voll-, Teil- oder Nichtanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) unterliegt: Das hängt unter anderem vom Zeitpunkt der Errichtung sowie der Anzahl der selbstständigen Einheiten