Holzbau: Zeit der übervollen Auftragsbücher ist vorbei

Die Realisierung für ein Bauvorhaben aus Holz sei derzeit günstig: Das sagt Georg Starhemberg, Obmann von proHolz in Oberösterreich. Der Baustoffmarkt sei in Oberösterreich in den vergangenen Jahren stark überhitzt gewesen, Holz war wie viele andere Baumaterialien auch von teils kräftigen Kostensteigerungen betroffen. In den vergangenen Monaten habe sich der Preis für Bauholz aber wieder annähernd auf das Niveau von vor der Pandemie eingependelt, hieß es diese Woche in einer Aussendung.