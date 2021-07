STEYR. Im vergangenen Jahr, als die Diskussionen losgegangen sind, ob es künftig noch Büros braucht, war Unternehmer Robert F. Hartlauer mitten in den Umbauarbeiten für die Firmenzentrale. Nervös habe ihn das aber nicht gemacht, sagt Hartlauer beim Rundgang durch die sanierten Räumlichkeiten: "Ich habe das nie geglaubt – das Einzige, was mich kurzfristig nervös gemacht hat, war die Finanzierung. Wir hatten zuvor in der 50-jährigen Firmengeschichte keinen einzigen Tag nicht geöffnet.