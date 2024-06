Gebührenentfall beim Immobilienkauf: So vermeiden Sie böse Überraschungen

Ab 1. Juli ist es so weit: Dann kann für den Erwerb von Immobilien unter bestimmten Voraussetzungen die Befreiung von der Eintragungs- und Pfandrechtsgebühr beantragt werden. Dies hat die Bundesregierung, wie berichtet, im Zuge des Wohnbaupakets beschlossen. Ziel ist, junge Menschen und Familien zu unterstützen. Die Grundbuch- und Pfandrechtseintragungsgebühr entfällt bei einem entgeltlichen Erwerb von Wohneigentum mit einer Bemessungsgrundlage von bis zu 500.000 Euro. Insgesamt können so bis zu 11.500 Euro an Entlastung für Eigenheimerwerb gewährleistet werden, so das Finanzministerium. Beträge, die die Bemessungsgrundlage von 500.000 Euro übersteigen, aber unter zwei Millionen Euro liegen, unterliegen den regulären Gebühren. Wenn die Bemessungsgrundlage zwei Millionen Euro übersteigt, entfällt die gesamte Gebührenbefreiung.

Künftige Immobilieneigentümer müssen sich aber vorausschauend überlegen, ob sie die Voraussetzungen für die Befreiung auch längerfristig erfüllen, hieß es dazu diese Woche in einer Aussendung der Notariatskammer: Es gehe darum, negative Überraschungen zu vermeiden.

Um in den Genuss der Gebührenbefreiung zu kommen, muss der Grundbuchsantrag nach dem 30. Juni 2024 und vor dem 1. Juli 2026 gestellt werden. Nun wurde auch ein entsprechender Durchführungserlass zur Umsetzung der neuen Rechtslage veröffentlicht. Die Notariatskammer gibt zur besseren Verständlichkeit ein Beispiel: Bei einem Paar, das sich zum Beispiel gemeinsam ein Haus um eine Million Euro kauft, kann jeder der Partner die Befreiung von der Grundbuchseintragungsgebühr (1,1 Prozent des Kaufpreises) für einen Erwerbsvorgang von 500.000 Euro beantragen. Dadurch erspart sich jeder Partner 5500 Euro.

Nicht bei Erbe oder Schenkung

Der Erwerb von Liegenschaften im Erbweg oder durch Schenkung fällt nicht unter die Gebührenbefreiung, da nur entgeltliche Rechtsgeschäfte erfasst sind.

Die Notare weisen zudem darauf hin, dass es innerhalb einer Fünf-Jahres-Frist zu einem nachträglichen Wegfall der Gebührenbefreiung kommen kann, nämlich dann, wenn die Wohnung verkauft oder in anderer Form weitergegeben wird: Die Notariatskammer nennt als Beispiel ein Paar. Wenn dieses ein dringendes Wohnbedürfnis hat (Hauptwohnsitz-Meldebestätigung) und gemeinsam eine Wohnung zu einem Kaufpreis von 600.000 Euro erwirbt, liegen die Voraussetzung für die Geltendmachung der Befreiung vor. Pro Erwerbsvorgang sind 300.000 Euro und somit der gesamte Kaufpreis von der Eintragungsgebühr befreit. Nach zwei Jahren wird die Ehe geschieden und die gemeinsame Wohnung verkauft. Jeder Partner ist verpflichtet, binnen eines Monats das zuständige Gericht vom Wegfall der Befreiung zu informieren. Beiden wird die Eintragungsgebühr nachträglich vorgeschrieben.

Dieser Wegfall muss dem Gericht innerhalb eines Monats nach dem Eintritt aktiv angezeigt werden. Wird dem nicht nachgekommen und das Gericht stellt von sich aus fest, dass die Voraussetzungen für die Befreiung nicht mehr vorliegen, kann zusätzlich zur Eintragungsgebühr auch eine Gebührenerhöhung festgeschrieben werden.

