Bei den Stichworten Produktion und Logistik im ländlichen Raum denkt man fast klischeehaft an unkontrolliert wachsende Gewerbegebiete. Trotzdem ringen die Kommunen aus wirtschaftlichen Gründen um jede Firmenansiedlung, wobei auf eine ortsübergreifende Koordination der Entwicklung leider in der Regel verzichtet wird. Ein gewisser architektonischer und städtebaulicher Wildwuchs ist die Folge. Beim Hauptsitz der Kröswang GmbH (Lebensmittel, Frischeprodukte etc.) lagen die Verhältnisse anders.