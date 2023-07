Am Ende einer Sackgasse mit Blick über das Donautal gelegen.

Der Aston Martin von Sean Connery aus "Goldfinger" hätte in dieser großzügigen Garage für drei Autos locker Platz. Auch sonst sieht in dieser 2020 erbauten Villa an der Rückseite des Pöstlingbergs mit Blick über die Donau einiges ein bisserl James-Bond-mäßig aus.