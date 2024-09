Belgrad: Niedrige Einkommen, trotzdem 95 Prozent Eigentumswohnungen

In Belgrad fließt die Save in die Donau.

Viele Gebäude in schlechtem Zustand auf der einen Seite, einige neue Hochglanz-Projekte auf der anderen Seite: Auf dem Wohnungsmarkt und im Bausektor in Belgrad prallen Welten aufeinander. Eine Besonderheit aus österreichischer Sicht: Privateigentum dominiert in der serbischen Hauptstadt. Diese Erkenntnisse brachte eine Studienreise des Vereins für Wohnbauförderung, der Zusammenschluss der SP-nahen Gemeinnützigen Wohnbauträger in Österreich.