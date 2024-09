Athos trotzt der Immobilienkrise: "Wir können gut schlafen"

So wird die Wohnanlage auf dem Areal der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Kirchschlag aussehen – Fertigstellung: Ende des Jahres.

Der Immobilienmarkt hat in einigen Bereichen eine Vollbremsung hingelegt. Wie geht es in diesen Zeiten der Linzer Athos Immobilien AG? Sie ist eine der kleineren Immobiliengesellschaften an der Wiener Börse, ihre Aktie notiert dort im KMU-Segment. "Es geht uns den Umständen entsprechend gut", sagt Manfred Pammer. Der Athos-Vorstand begründet das mit dem "defensiven" Geschäftsmodell des Unternehmens. Erstens gebe es keinen Abwertungsdruck bei den 43 Objekten im Portfolio (41 in Oberösterreich,