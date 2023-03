Architekturkritik: Bei Joseph Brot zählt Gestaltung statt Werbung

Zu den Hauptaufgaben von Geschäften und Läden innerhalb des Stadtraums gehört die Generierung von Aufmerksamkeit. Produkte müssen wirkungsvoll in Szene gesetzt, Schwellenängste des Publikums verringert werden. Die Ladengestaltung soll nach Möglichkeit die im Unternehmen vertretenen Haltungen vermitteln. In Zeiten der Einzelhandelskrise gilt dies in besonderem Maße. Auch entlang der Westseite des Linzer Hauptplatzes erkennt man im Bereich der Ladenzone die gewohnten Elemente zur Schaffung von