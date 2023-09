93.000 Wohnungen ohne Meldung: SP fordert Abgabe

In 13,3 Prozent der Wohnungen in Österreich ist niemand gemeldet, das sind rund 653.000 Einheiten (wozu in der Statistik sowohl klassische Wohnungen als auch Einfamilienhäuser gehören). Gründe dafür sind unter anderem Leerstände, Airbnb-Vermietungen und Renovierungstätigkeiten. Das hat die Statistik Austria diese Woche, wie berichtet, bekanntgegeben. Für wie viel Prozent der Nicht-Wohnsitzmeldungen bewusste Leerstände stehen, konnte mangels Datenlage nicht erhoben werden.