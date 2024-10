Insgesamt rund 450.000 Kachelöfen, Kachelherde und Heizkamine stehen in Österreichs Haushalten.

Rund 10.000 Kachelöfen, Kachelherde und Heizkamine werden heuer in Österreich verkauft. Das ist ein Rückgang zum Vorjahr, als es 11.000 Anlagen waren. In den Corona-Jahren 2020 bis 2022, als viele Haushalte in die eigenen vier Wände investierten, waren jeweils 12.000 errichtet worden.