Wandertipp: Waldberge hoch über Weyer

Die Gegend hier, nahe der Grenze zu Niederösterreich und der Steiermark, wurde schon um das Jahr 1000 besiedelt. Ab dem 14. Jahrhundert führte die Eisenindustrie zu einem bedeutenden Aufschwung in der Region, was an einigen historischen Gebäuden noch zu sehen ist. Wald, Wald, nichts als Wald, könnte das Motto dieser Tour sein. Und es passt ideal zur OÖN- Serie zum Thema Wald. Zwischen den Talorten beherrschen ausgedehnte Wälder die Szenerie.