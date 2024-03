Tourentipp: Schärding für Wandervögel

Der immer wieder beeindruckende barocke Stadtplatz von Schärding setzt den Schlusspunkt bei dieser Wanderung, die hinaufführt zu den Wäldern rund um den Gaisberg. Wir starten die Rundwanderung beim Bahnhof in Schärding, entlang der Bahnhofstraße und der Neulandstraße erreicht man die Bahnunterführung in Otterbach. Hier trifft man auf den Marienthalweg, dem man nun folgt. Vorbei an der Landwirtschaftlichen Fachschule Otterbach taucht man bald in die Wälder entlang des Otterbachs ein und folgt