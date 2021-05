Zwischen Sicherheit und Sehnsucht

Im Mai beginnt in Tirol traditionell die Sommersaison. Die in der Vorwoche angekündigten Öffnungsschritte für 19. Mai haben in dem Land, in dem jeder dritte Euro direkt oder indirekt im Tourismus verdient wird, ein Aufatmen und insbesondere ein "deutliches Ansteigen" der Anfragen ausgelöst, wie Tiroler Tourismusexperten diese Woche bei einer Online-Pressekonferenz erklärten. Man sei optimistisch und "gut vorbereitet", hieß es.