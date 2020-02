Der Hauptstadtflughafen wirkt schnuckelig, und der Gast hat ihn schnell passiert. Sobald sich ab Ostern die Sonnenschirme der Restaurants und Bars an den Ufern der Ljubljanica öffnen, fallen die Besucher in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana ein. Sowie es warm wird, ist der Übertourismus, neudeutsch Overtourism, in der 300.000-Einwohner-Stadt kein Fremdwort mehr, und die Hotels sind gut gebucht (und dann dauert auch das Durchkommen im Flughafen länger).