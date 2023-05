Wo Irland Berge gibt

Es ist, wie es ist. Man landet in Irland, klappert in Dublin die Guinness-Brauerei, das Trinity College mit dem 1200 Jahre alten Book of Kells und O’Donoghue’s Pub ab, in dem The Dubliners ihren legendären Ruf als Folk-Kombo begründeten. In angespannter Linksverkehr-Konzentration folgt der Mietwagen den touristischen Perlen, die sich vom rauen Donegal über die wilde Westküste und den mit Palmen verblüffenden Ring of Kerry bis ins südliche Cork, Kulturhauptstadt des Jahres 2005, auffädeln.