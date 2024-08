Wo die Hippies in Höhlen am Meer lebten

Selten so spärlich bevölkert: der Sandstrand in Matala

Wir schreiben das Jahr 1967. Der erste Mikrochip wird erfunden. Bis zum ersten Handy dauert es aber noch sechs Jahre. In Palästina tobt der Sechstagekrieg. Der Vietnamkrieg dauerte nun schon seit zwölf Jahren an. Und einmal am Tag fuhr ein Bus von Heraklion nach Matala.