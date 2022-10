"Wir sind hier die Platzhirsche"

"Pass auf, genau den Eindruck, den du jetzt gleich haben wirst, den merkst dir, auch wenn du längst wieder dahoam bist", sagt Christian Sampl mit routinierter Vorfreude. Er, der sich "Mann im Hintergrund, der beim Schlögelberger alles schupft" nennt, weiß, wenn er jetzt die Tür mit der Aufschrift "Jagerei" öffnen wird, dann kommt ein "Wow!", ein "Bist du narrisch!" oder ein "Genial!". In unserem Fall ist es ein schlichtes "Geh leck!", denn auf der gegenüberliegenden Seite der Eingangstür ist eine riesige Glaswand, in die ein zusätzliches Fenster eingebaut ist, die Sonne flutet den Raum. Einzig der Blick hinunter auf die Lungauer Gemeinde St. Margarethen ist getrübt. Die liegt nämlich im dichten Nebel, die Draufsicht gleicht einem hell beleuchteten Wattebausch.

Urig-modern

Im Hüttendorf Schlögelberger, bei der Familie Sampl, weiß man um die Einzigartigkeit der Höhenlage. Sieben Hütten in unterschiedlichen Größen, in denen Komfort mit Urigem ansprechend vereint worden ist, werden hier winters wie sommers vermietet, dazu kommt ein 2021 neu eröffnetes Haupthaus mit weiteren Appartements und der eingangs erwähnten Traumsicht, einem qualitativ hochwertigen Restaurant, einem Wellnessbereich und Seminarraum.

Zum Abschwingen nach einem traumhaften Skitag direkt an der Aineck-Piste Bild: Hüttendorf Schlögelberger

Im Frühherbst tummelt sich hier das Wandervolk, beim Schlögelberger ist gut und gemütlich essen, die Kinder toben sich einstweilen mit einer Fülle verschiedener Go-Karts, beim Sandspielen oder Schaukeln aus. Oder sie gehen mit Johannes Sampl, dem Chef des Hüttendorfes, die paar Schritte hinunter zum Wildgehege. Dort röhrt nämlich schon der Platzhirsch namens David. "An Hunger hat er", sagt der Johannes und schüttet dem 16-Ender, der schon seinen zwölften Kopf trägt (weil er schon elf Mal sein Geweih abgeworfen hat) frisch gemahlene Maiskörner hin.

Seine Abwurfstangen und jene seiner Vorgänger hängen nun in der Lobby des neuen Haupthauses, in dem ganz viel Holz vom alten verbaut wurde. Hier verbindet sich Alt mit Neu wahrlich professionell. Kein Wunder, ist doch der dritte der Sampl-Brüder, Mario, Architekt.

Schnell machen sich auch Davids Hirschinnen auf zur Verköstigung. Immer in der Nähe sind die beiden Haushunde Dolly und Aaron sowie Katzen, Alpakas und Steinböcke. Letztere eh gut im Gehege untergebracht.

Ein Platzhirsch namens David Bild: Hüttendorf Schlögelberger

Abschwingen auf der Terrasse

Die Geschichte des Hauses, dem man das Attribut "traumhafte Aussicht", ohne sich auch nur leicht verbiegen zu müssen, verleihen kann, geht ins Jahr 1868 zurück, als Nürnberger Hammerschmiede namens Schlögelberger hierher, ins klimatische Tiefkühlfach Österreichs, zogen. Nach dem Krieg begann man dann neben der Landwirtschaft vorsichtig mit der Sommerfrische. Aus dem Bauernhof wurde mehr und mehr eine Gastwirtschaft mit Fremdenzimmern. Als 1979 der erste Lift auf das 2200 Meter hoch gelegene Aineck gebaut wurde, erfuhr das Schlögelberger einen massiven Aufschwung.

Als Teil des Skigebiets Katschberg stehen heute 70 Pistenkilometer, die durch 16 Liftanlagen verbunden sind, zur Verfügung. Das Schlögelberger Hüttendorf ist auch hier der Platzhirsch. "Wenn um 17 Uhr die Lifte aufhören, dann führt die letzte Abfahrt direkt zu uns. Die Piste endet bei uns auf der Terrasse. Einfacher und g’miatlicher geht es nicht mehr", sagt Christian Sampl.

Im Outdoor-Spieleparadies Bild: Hüttendorf Schlögelberger

Apropos g’miatlich: Das trifft auch auf das reichhaltige Frühstück zu, das im Hüttendorf Schlögelberger direkt aufs Zimmer gebracht wird. Besser gesagt, es steht fixfertig in einem rustikalen Korb vor der Tür, prall gefüllt mit Bioprodukten aus der Region. So kann der Tag beginnen – für Romantikurlauber, Wochenend-Entschleuniger oder Familien. "Wir sprechen alle an", bringt es Christian Sampl auf den Punkt.

Eine Hütte mitten auf der Piste

Wenn all die Ruhe und der sagenhafte Ausblick hinunter ins Lungautal auf St. Margarethen immer noch ein zartes Sehnsuchtsgefühl aufkommen lassen, dann haben die Sampls noch ein I-Tüpfelchen: die Wurzelhütte für Selbstversorger in Alleinlage auf 1450 Metern direkt an der Skipiste. Sieben Personen können hier urig-modern untergebracht werden, Sauna und rustikaler Ofen inklusive.

www.schloegelberger.at

Ausflugstipps rund um St. Margarethen

Im Gebiet um St. Margarethen im Lungau (A10-Ausfahrt St. Michael) gibt es unzählige Wander- und Wintersportmöglichkeiten im Gebiet um den Katschberg und das Aineck.

Ein gemütlicher Spaziergang rund um den Prebersee bei Tamsweg offenbart landschaftliche Delikatessen in den Schladminger Tauern. An diesem Moorsee wird auch das traditionelle Wasserscheibenschießen abgehalten. Dabei wird auf die Spiegelungen der Schießscheiben im Wasser geschossen, die „Abpraller“ landen dann auf den Scheiben. Zum Abschluss des Rundgangs bietet sich eine Einkehr auf der sogenannten Ludlalm an. Der freundlich-motivierte Kellner Patrick serviert kulinarisch Rustikales wie Feudales.