Wie Edinburgh auf den Hund gekommen ist

In Edinburgh eine Berühmtheit: Greyfriars Bobby

Seine Nase ist völlig abgegriffen, funkelt im Gegensatz zum Rest des Körpers in der Sonne – sofern sie denn mal über Schottlands Hauptstadt Edinburgh scheint. Am oberen Ende der Candlemaker Row, genau dort, wo es links auf die George-IV.-Brücke in Richtung Edinburghs Prachtstraße, der Royal Mile, geht, sitzt er erhaben auf einer Säule.