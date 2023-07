Weitwandern auf dem Luchs Trail – Erfahrungsbericht mit vielen Tipps

Rast am Großen Seeboden kurz vor dem Admonter Haus

Er wird immer meine große Liebe bleiben: der Luchs Trail – war er doch für mich Einstieg in meine Leidenschaft Weitwandern. Bis heute ist er für mich in seiner Vielfalt und Unberührtheit einzigartig: der Beginn in den märchenhaften Buchenwäldern über die mächtigen Gesäuse-Gipfel hin zu beeindruckenden Schluchten.