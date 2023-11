Verdeckte Ermittler im Bademantel

Der Relax Guide ist nicht nur ein Nachschlagewerk. Er gibt auch einen Überblick über die Entwicklungen des Wellnesstourismus: So ist die Zahl der Wellnessbetriebe erstmals seit 25 Jahren rückläufig, schreibt Christian Werner in seinem Editorial. Dem gegenüber stehen Teuerungen. "Für ein Doppelzimmer mit Halbpension muss der Gast in Österreich durchschnittlich um 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr zahlen", so der Relax-Guide-Herausgeber.