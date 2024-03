Venedig bittet ab April zur Kasse: Das sollten Sie wissen

In Spitzenzeiten übernachten täglich 100.000 Gäste in Venedig, hinzu kommen 50.000 Tagesbesucher. Um die Besucherströme zu lenken, werden Besucher künftig zur Kasse gebeten, wenn sie durch die Altstadt von Venedig flanieren wollen. In diesem Jahr gilt die Regelung nur an 29 Testtagen – und auch nicht für alle Gäste. Wer genau plant, der kommt also weiter gratis auf den Markusplatz.