Unterwegs – von Wien bis nach Nizza

Zielankunft in Nizza – nach mehr als 2000 Radkilometern: Karl Haider (l.), Peter Affenzeller (Mitte) und Wegbegleiter Andreas Luftensteiner

Der Auslöser für Karl Haiders große Rad-Leidenschaft war eigentlich sein jüngerer Bruder. Denn der hatte sich Anfang der 80er Jahre ein Eddy-Merckx-Rennrad gekauft. "Er ist aber nie damit gefahren. Dann habe ich es genommen und bin auf den Geschmack gekommen", sagt Karl Haider mit einem Lächeln. Der 62-Jährige ist in Linz geboren, hat einen Sohn (Valentin, 25 Jahre) und lebt in Lichtenberg. Hauptberuflich ist Haider als IT-Experte tätig, seinen Urlaub verbringt er aber am liebsten auf dem Rad.