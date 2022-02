Er hat Arktis und Antarktis und Länder dazwischen bereist. Mit Herzblut ist der Berliner Foto- und Videojournalist Lutz Jäkel Syrien verbunden. Seine "Erinnerungen an ein Land ohne Krieg" teilt er kommende Woche in Oberösterreich. Wie sieht es in Ihrer Gefühlswelt aus, wenn Sie sich an Ihr Syrien vor dem Krieg erinnern? Lutz Jäkel: Da ich das Land sehr gut kenne, über einen Zeitraum von 20 Jahren regelmäßig bereist habe, erfüllt es mich mit Sorge und Trauer, was aus diesem einst so schönen