Sète, Mèze und Bouzigues, bien sur!

Canal Royal in Séte, mit einem Übungsboot des Volkssports "Fischerstechen".

Im Südwesten Frankreichs liegt am Mittelmeer ein gar wundersamer Flecken Erde im Departement Hérault in der Region Okzitanien. Wie durch ein Wunder ist der Étang de Thau, eine rund 18 Kilometer lange und fünf Kilometer breite Lagune, nicht Touristenstrom-verseucht und Instagram-geschädigt. Unbehelligt kann hier an Orten wie Mèze, Bouzigues und Sète dem echten Frankreich unter Franzosen gefrönt werden.