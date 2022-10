Wer sich zu Erholungszwecken an einen der heimischen Seen begibt, wünscht sich Sonne und glitzernd blaues Wasser, in dem sich die Wolken spiegeln. Zu weit fortgeschritten ist der Herbst, um noch im Fuschlsee zu schwimmen, zumindest ohne Neopren, aber eine Bootsfahrt auf und ein Spaziergang rund um den See wären möglich, eine Wanderung auf den Schober gar die Krönung.